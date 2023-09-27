Шмигаль перелічив шість факторів, які забезпечать стабільність енергосистеми взимку
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Україна нині реалізує проєкти захисту енергетичних об'єктів, які ніхто у світі досі не робив
Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.
Перший фактор, який має забезпечити стабільність енергосистеми взимку, – це наявність ППО.
"Україна сьогодні має значно більшу кількість і потужність систем ППО. Минулого року не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших систем. Наша ППО стала ще більш комплексною і досвідченою. Продовжуємо працювати над її розвитком. До зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою й ефективнішою", — підкреслив Шмигаль.
Другий фактор, за словами очільника уряду, – це менший арсенал ракет у ворога, ніж був торік. Можливості їхнього виробництва обмежені.
"Проведена велика ремонтна кампанія. І це третій фактор. Маємо сьогодні в роботі 7 атомних енергоблоків, ще 2 завершують ремонтну програму. Енергоблоки ТЕС і гідроагрегати ГЕС будуть у роботі до початку зими. Станом на сьогодні ми також відремонтували понад 80% магістральних мереж", — відзначив Шмигаль.
Четвертий фактор — це захист енергооб'єктів – пасивний та активний. За його словами, Україна реалізує проєкти, які ніхто у світі досі не робив. Також триває робота з децентралізації енергосистеми.
П'ятий фактор — системна робота з міжнародними партнерами та рішення, які посилили спроможності України.
"Партнери надали $2,3 мільярда на відновлення та захист енергетики. Ми також розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 МВт до 1200 МВт", — сказав прем'єр-міністр.
Шостий фактор — достатня кількість енергоресурсів. Зокрема він нагадав, що Україна має намір пройти зиму виключно на газу власного видобутку.
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12 вересня Шмигаль сказав, що підготовка до опалювального сезону вийшла на фінальну стадію.
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