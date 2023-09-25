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Чернишов: Україна вперше планує пройти зиму користуючись газом власного видобутку

25 вересня, 2023 понедiлок
15:28
Економіка без газу

Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що країна вперше планує пройти майбутній опалювальний сезон лише користуючись власно добутим газом, адже розрахунки підтверджують таку можливість

Про це він розповів у телемарафоні.

"Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку, ці показники зростають. Цього року Нафтогаз пробурив рекордну кількість нових свердловин, і наступного року ми продовжимо цей тренд. "Традицію" імпортувати - ми від неї поступово відмовляємося. Цю зиму ми плануємо пройти користуючись газом українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість", - сказав Чернишов.

Компанія упевнена, що Україна пройде опалювальний сезон без потрясінь не лише в плані забезпечення блакитного палива, а й без змін вартості для населення.

"Ми абсолютно впевнено дивимося в майбутню зиму. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи й поставитися відповідально до цього типу енергії. Тому що це український видобуток, наше з вами спільне досягнення", - додав голова компанії.

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Шмигаль пообіцяв, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні підвищувати не будуть.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що при підготовці до нового опалювального сезону та можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури Україна розраховує не тільки на засоби ППО.  

Станом на 19 вересня обсяг природного газу в українських підземних газових сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів. Планову кількість блакитного палива закачали достроково.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив 21 вересня, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду. 

Новини
Україна
газ
Нафтогаз
опалювальний сезон
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