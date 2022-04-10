Ситуація в Ніжині контрольована, у місті підраховують збитки,- Кодола
Міський голова Ніжина Олександр Кодола розповів, що всі комунікації в місті відновлено. Місто забезпечено теплом, газом і водою
Про це він повідомив в етері Espreso TV
“Понад місяць Ніжин був на лінії фронту, з першого дня війни. На сьогодні ми підраховуємо збитки. Зараз ситуація в місті контрольована, спокійна. Ворог відступив з території Чернігівщини. Пошкоджено понад 25 багатоповерхових будинків, це пошкодження покрівлі, скла. Понад 60 приватних будинків і ця цифра збільшується, оскільки люди повертаються додому і виявляють, що їхні господарства пошкоджені. Три будинки повністю знищені, зруйновані ракетно-бомбовими ударами. Також, є серйозні пошкодження однієї зі шкіл міста, одного садочка, котельні, навіть міського кладовища”,- зауважив Кодола.
Мер також додав, що інфраструктура міста на сьогодні вже повністю відновлена.
“Були перебої з електропостачанням в результаті аварії за містом, по території міста, перебої з постачанням тепла. Наразі, всі комунікації в місті відновлені. Все місто забезпечено і теплом, і газом, і водою, електроенергією і зв‘язком”,- додав мер.
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