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Сіярто вчетверте за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну прилетів до Москви

13 жовтня, 2023 п'ятниця
00:39
Світ Петер Сіярто (праворуч)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії до України прилетів у Москву

Про це Сіярто написав у facebook

Він виклав фото з аеропорту та повідомив, що вирішуватиме питання енергетичної безпеки.   

"Прибуття до Москви. Наближаються холоди, енергетична безпека знову у фокусі", - написав Сіярто. 

Очікується, що міністр закордонних справ Угорщина візьме участь у щорічному російському енергетичному форумі та зустрінеться з віцепрем'єром Росії Олександром Новаком.

Сіярто відвідує Москву вчетверте з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 





 
Росія
газ
нафта
Угорщина
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