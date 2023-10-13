Сіярто вчетверте за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну прилетів до Москви
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії до України прилетів у Москву
Про це Сіярто написав у facebook.
Він виклав фото з аеропорту та повідомив, що вирішуватиме питання енергетичної безпеки.
"Прибуття до Москви. Наближаються холоди, енергетична безпека знову у фокусі", - написав Сіярто.
Очікується, що міністр закордонних справ Угорщина візьме участь у щорічному російському енергетичному форумі та зустрінеться з віцепрем'єром Росії Олександром Новаком.
Сіярто відвідує Москву вчетверте з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- 15 вересня Петер Сіярто звинуватив Євросоюз у глобалізації війни в Україні, що нібито нашкодило відносинам Заходу та Сходу.
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