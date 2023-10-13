Сіярто вчетверте за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну прилетів до Москви

Про це Сіярто написав у facebook.

Він виклав фото з аеропорту та повідомив, що вирішуватиме питання енергетичної безпеки.

"Прибуття до Москви. Наближаються холоди, енергетична безпека знову у фокусі", - написав Сіярто.

Очікується, що міністр закордонних справ Угорщина візьме участь у щорічному російському енергетичному форумі та зустрінеться з віцепрем'єром Росії Олександром Новаком.

Сіярто відвідує Москву вчетверте з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.