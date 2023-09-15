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Сіярто звинуватив ЄС у глобалізації війни в Україні. У Кулеби відреагували

15 вересня, 2023 п'ятниця
10:55
Україна Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Євросоюз у глобалізації війни в Україні, що нібито нашкодило відносинам Заходу та Сходу

Про це він написав у Facebook.

"Європейський Союз повинен був ізолювати війну, але натомість глобалізував її негативні наслідки. Такі неправильні рішення сильно нашкодили співпраці Сходу та Заходу. Більш того, санкції виявилися повним провалом, в результаті чого суттєво послабилася конкурентоспроможність ЄС", - заявив Сіярто.

Реакція України

Речник МЗС України Олег Ніколенко вважає, що Брюссель має вимагати пояснень від Угорщини за слова міністра.

"Виявляється, що весь світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що Європа глобалізувала конфлікт. Так вважає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який днями відвідав Гонконг. На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії", - написав він.

Речник МЗС зазначив, що подібними заявами Угорщина намагається похитнути європейські позиції в Азії.

Позиція Угорщини у війні РФ проти України

Представники угорської влади регулярно роблять заяви, які принижують українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні очільник уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.

У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу.

Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

А наприкінці серпня президентка Угорщини Каталін Новак закликала українського лідера Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із Росією, аби наблизити мир.

Новини
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МЗС України
Угорщина
Війна з Росією
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