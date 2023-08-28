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"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ

28 серпня, 2023 понедiлок
17:42
Світ Каталін Новак

Президентка Угорщини Каталін Новак розповіла, що закликала українського лідера Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів із Росією, аби наблизити мир

Про це вона заявила в інтерв'ю угорському виданню Index.

Нагадаємо, що 22 серпня політикиня відвідала Закарпаття.

"Ця війна не тільки знищила життя українців, але й, як сказав Папа Франциск, "принесла конфлікт і в наші домівки", - сказала вона.

Новак наголосила, що Угорщина засуджує агресію РФ і розуміє бажання Зеленського захистити українців. Водночас президентка Угорщини вважає, що перемовини є найкращим способом завершити війну.

"Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів! Цю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно", - заявила вона.

Водночас Новак заявила, що Угорщина готова долучитися до Формули миру президента Зеленського.

Позиція Угорщини у війні РФ проти України

Представники угорської влади регулярно роблять заяви, які принижують українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні очільник уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.

У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу.

Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

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Угорщина
Війна з Росією
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