Орбан закликав Україну розпочати мирні переговори з РФ
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Україну розпочати мирні переговори з Росією, залякуючи великими втратами в разі контрнаступу
Про це він сказав в інтерв'ю радіо Kossuth.
За словами Орбана, той, хто нападає, зазнає втричі більших втрат, аніж той, хто обороняється.
"А в країні, населення якої становить лише малу частину населення супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ за таких обставин – це кровопролиття. Ми маємо зробити все можливе, навіть до початку контрнаступу, щоби переконати сторони у необхідності припинення вогню та мирних переговорів", – сказав угорський політик.
Орбан бідкається, що є чи не єдиним політиком, який виступає проти війни в Україні, і переконаний, що "навіть у найкращому випадку неможливо досягти кращого результату на передовій, на полі бою, ніж той результат, якого можна було би досягти з української точки зору шляхом переговорів".
- Раніше Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію.
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