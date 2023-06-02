Орбан закликав Україну розпочати мирні переговори з РФ

Про це він сказав в інтерв'ю радіо Kossuth.

За словами Орбана, той, хто нападає, зазнає втричі більших втрат, аніж той, хто обороняється.

"А в країні, населення якої становить лише малу частину населення супротивної сторони, розпочати великий військовий наступ за таких обставин – це кровопролиття. Ми маємо зробити все можливе, навіть до початку контрнаступу, щоби переконати сторони у необхідності припинення вогню та мирних переговорів", – сказав угорський політик.

Орбан бідкається, що є чи не єдиним політиком, який виступає проти війни в Україні, і переконаний, що "навіть у найкращому випадку неможливо досягти кращого результату на передовій, на полі бою, ніж той результат, якого можна було би досягти з української точки зору шляхом переговорів".