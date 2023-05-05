Про це він заявив в інтерв'ю Kossuth Rádiónak.

"У мене не вистачає фантазії уявити, що хтось може перемогти ядерну державу. Думати, що росіяни склавши руки дивитимуться, як їх перемагають, ламають їхню політичну систему, убивають їхнього президента, влаштовують атаку дронів над Красною площею, вірити, що вони будуть мовчки дивитись і миритись із воєнною поразкою, можуть ті, хто не виріс із дитячого віку. Так у казці буває. В реальності – ні", – сказав Орбан.

За його словами, війна не припиняється лише через втручання НАТО.

"Тільки від Заходу, від американців залежить, як довго вони готові фінансувати Україну", - заявив угорський політик.

Він укотре закликав розпочати мирні переговори якомога швидше.

Днем раніше Орбан заявив про необхідність повернути Дональда Трампа до влади в США, аби завершити війну в Україні.

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