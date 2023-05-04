Про це він сказав у четвер на конференції у Будапешті, пише Bloomberg.

"Я впевнений, якби президент Трамп був сьогодні президентом, то не було би війни, яка завдала шкоди Європі та Україні", – сказав Орбан.

"Поверніться, пане президенте, зробіть Америку знову великою і принесіть нам мир", - додав він.

Раніше голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

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