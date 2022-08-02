Скандал з годинником Гітлера. Аукціонний дім виправдовується

Про це повідомляє The Times of Israel.

Президент Alexander Historical Auctions Білл Панагопулос розповів, що годинник продали за $1,1 млн в перший же день аукціону. Покупцем став єврей з Європи, ім'я якого не розголошують.

Панагопулос зізнався, що йому та його родині погрожували розправою після торгів. Європейська єврейська асоціація була серед безлічі груп, які засудили продаж, заявивши, що передача предметів у приватні руки збагачує прихильників нацизму.

Однак Панагопулос наголошує на недоречності критики. "Те, що ми продаємо, – це відчутний, реальний доказ того, що Гітлер і нацисти жили, а також переслідували та вбивали десятки мільйонів людей. Знищити чи якимось чином перешкодити показу, чи захисту цих речей – злочин проти історії", – зазначив він.

29 липня єврейська спільнота засудила продаж годинника Гітлера.

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