Про це Редкач написав у twitter.

За словами українця, який виступає у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг), його бій проти Едріена Бронера, який мав відбутися 25 лютого, зірвався, а він вирішив завершити кар'єру.

"Мені боляче, адже вкрали бій моєї мрії, бій усього мого життя. Бокс - це моє життя. Я прийшов у боксерський зал, коли мені було 6 років. Я підвів свою команду, моя сім’я, мої вболівальники – ви всі чекали цього бою, це не моя вина, це сталося. Вибачте. У боксі є багато підлих людей, які руйнують життя боксерів і розбивають їхні мрії, мені боляче, я закінчив з боксом. Я був вірним боксу, коли у боксера зв’язані руки, він не може боротися", - написав Редкач.

36-річний Іван Редкач здобув на професійному рингу 23 перемоги, зазнав шести поразок та один бій звів унічию. Він відомий епатажною поведінкою та скандальним висловлюванням про інших українських боксерів - Олександра Усика та Василя Ломаченка.

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