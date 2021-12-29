Скандальну сукню помічниці ексзаступника міністра освіти Тишкун продали на аукціоні за $1 тис.
У середу, 29 грудня, телеведучий Артем Нікіфоров заявив, що скандальну сукню Христини Тишкун, помічниці ексзаступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, виставили на благодійний аукціон
Про це ведучий одного з українських телеканалів написав у Facebook.
"Лот - сукня Христини Тишкун, яка зазнала хейту та обструкції за свою "надто відверту" сукню. Христина передала нам на моє прохання цю сукню, щоб ми провели благодійний аукціон", - зазначив Нікіфоров.
У коментарях під дописом люди писали суму та на що конкретно готові її передати.
Переможцем став адвокат Євген Лосовський, який вказав суму $1 тис. (27 224 тис. грн). Він планує направити ці кошти Херсонській клінічній лікарні імені Євгена Карабелєша.
Своєю чергою ведучий Нікіфоров заявив, що від себе додає 10 тис. грн.
"Справа в тому, що цього року бригада лікарів згаданої лікарні врятувала мою бабусю, якій 80 років і яка пережила ковід", - йдеться у повідомленні.
Переможця конкурсу оголосили в прямому ефірі одного з українських телеканалів.
- Нагадаємо, 25 грудня чиновниця з Міносвіти Крістіна Тишкун сфотографувалася у сукні з відкритим декольте разом із міським головою Льова Садовим та заступником Шкарлета Ігорем Гарбаруком. Заступник очільника Міносвіти сказав, що Тишкун - його помічниця.
- У вівторок, 28 грудня, Кабінет міністрів звільнив Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти.
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