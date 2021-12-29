Скандальну сукню помічниці ексзаступника міністра освіти Тишкун продали на аукціоні за $1 тис.

Про це ведучий одного з українських телеканалів написав у Facebook.

"Лот - сукня Христини Тишкун, яка зазнала хейту та обструкції за свою "надто відверту" сукню. Христина передала нам на моє прохання цю сукню, щоб ми провели благодійний аукціон", - зазначив Нікіфоров.

У коментарях під дописом люди писали суму та на що конкретно готові її передати.

Переможцем став адвокат Євген Лосовський, який вказав суму $1 тис. (27 224 тис. грн). Він планує направити ці кошти Херсонській клінічній лікарні імені Євгена Карабелєша.

Своєю чергою ведучий Нікіфоров заявив, що від себе додає 10 тис. грн.

"Справа в тому, що цього року бригада лікарів згаданої лікарні врятувала мою бабусю, якій 80 років і яка пережила ковід", - йдеться у повідомленні.



Переможця конкурсу оголосили в прямому ефірі одного з українських телеканалів.

