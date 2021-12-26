Чиновниця з Міносвіти сфотографувалася у шокуючій сукні разом із Садовим та заступником Шкарлета

Світлину на якій поруч із Андрієм Садовим стоїть ефектна брюнетка у довгій чорній сукні з розрізом одразу викликала жваве обговорення. Як виявилося, знімок зроблено під час візиту до Львова заступника міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета на ім'я Ігор Гарбарук (на головному фото - крайній ліворуч), повідомляє рівненське Радіо Трек.







"Зазначимо, що Ігор Гарбарук 1969 р.н. - корінний рівнянин і довгий час (до 2001 р.) працював у Рівненській обласній філармонії, пропонуючи місцевим ЗМІ різні більш та менш цікаві проекти.



Нині ж він - заступник міністра освіти України, і це, дійсно, він привіз "знойну брюнетку" з глибоким декольте із собою до Львова", - зазначає радіостанція.



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Як ідеться в офіційному повідомленні Львівської міської ради, Гарбарук перебував у місті з робочим візитом.



Посадовець також ознайомився із роботою навчально-практичних центрів у профтехучилищах.







На знімках із училища також є та сама брюнетка







Декольте на сукні тут вона трохи прикрила шубою



Наразі ексцес набув загальноураїнського розголосу.



Як пише DailyLviv, про деталі візиту повідомила депутатка Львівської обласної ради Парасковія Дворянин. Зокрема, вона назва ім’я супутниці Гарбарука: Христина Тишкун.



Тишкун відрекомендувалась їй як "помічниця заступника міністра освіти".







Фото з ФБ-сторінки Христини Тишкун















А з це з інстаграму посадовиці



27-річна юристка Христина Тишкун сама виклала резонансне фото з Садовим у своєму Instagram-акаунті, але після хвилі критики, щодо її вбрання, вона закрила свою сторінку.



Однак, ще до закриття своєї сторінки вона у коментарях так відреагувала на хвилю хейту у свою сторону:



"А до міської ради треба вибирати вбрання?



Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно".



За даними з відкритих джерел, Христина Олександрівна Тишкун - юрист, власниця компанії "БК Забудова".



Дівчина народилася 30 серпня 1994 року у Львові.



На своїй сторінці у Facebook дівчина зазначила, що стала магістром права (юристом-правознавцем), закінчивши Львівський національний університет імені Івана Франка. Зараз Христина живе в Києві.

Також Христина вважається юристом, помічником адвоката в адвокатському бюро Advisers.



На тлі скандалу, що розгорівся через його помічницю Ігор Гарбарук опублікував на своїй Фейсбук-сторінці вірш Редьярда Кіплінга "If" у перекладі Євгена Сверстюка.



Твір починається такими словами:



"Як вистоїш, коли всі проти тебе

Упали духом і тебе кленуть,

Як всупереч усім ти віриш в себе,

А з їх невіри також візьмеш суть".





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