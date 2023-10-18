Скасування відстрочки від мобілізації для студентів від 30 років: у Раді розповіли, чому ініціатива "забуксувала"

Про це розповів ВВС представник президента в Раді, нардеп Федір Веніславський, який зареєстрував відповідний документ у парламенті.

Документом пропонується встановити, що під мобілізацію не підпадають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Веніславський пояснював, що багато хто в Україні використовує навчання як спосіб уникнути мобілізації. Однак наразі в Раді не досягти одностайності щодо того, як закон визначатиме, хто має право на відстрочку, а хто - ні.

"Звичайно, є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту - другу, третю чи четверту, причому на денній формі. Це очевидна для мене як для юриста форма уникнення призову за мобілізацією", - сказав Веніславський.

Водночас він уважає, що це дуже чутливе питання, тож швидко зміни не ухвалять.

"На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, – ми ще не можемо. Йдуть дискусії. Те, що це питання треба вирішувати, я думаю, в цьому сумніву немає. Коли це буде, як це буде – подивимося", - розповів нардеп.

На його думку, якщо людина здобуває послідовну освіту – спочатку професійно-технічну, потім передвищу, вищу, а потім післядипломну, то відстрочка потрібна.

"Якщо це лікарі чи там в аспірантуру, докторантуру поступила й так далі – то це зрозуміло", - зазначив політик.

А от коли людина несподівано йде вчитись у зовсім іншу сферу під час війни, то це недопустимий варіант поведінки, вважає Веніславський.

Що відомо про мобілізацію в Україні

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.

23 серпня до Ради внесли законопроєкт, яким пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів. При цьому стаж роботи такої людини має бути понад 10 років.

26 серпня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Водночас, за словами нардепа Веніславського, мобілізація в Україні триває у плановому режимі, передумов для її посилення немає.