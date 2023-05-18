Скептично ставляться до війни: британська розвідка пояснила заборону звільнення для чиновників в РФ
Москва забороняє своїм високопосадовцям іти з посад, поки триває війна з Україною. Це стосується принаймні регіональних чиновників, силовиків та працівників адміністрації президента
Про це ідеться у звіті британської розвідки.
Зазначено, що велика кількість офіційних осіб, імовірно, дуже скептично ставиться до війни, а також вони часто відчувають стрес на роботі в проблемному апараті воєнного часу.
За даними аналітиків, заборона здійснюється завдяки натякам на те, що тим, хто пішов у відставку, будуть пред'явлені сфабриковані кримінальні звинувачення.
"Крім того, що влада стурбована пробілами у можливостях держапарату, які залишаться після виходу чиновників у відставку, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки і зміцнити почуття колективної відповідальності за війну", - зазначають у Міноборони Британії.
- В адміністрації президента РФ бажання залишити посаду розцінюють як зраду, тому перед держслужбовцями поставили завдання "демонстрації єдності".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.15
Купівля 37.15Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе