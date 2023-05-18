Про це ідеться у звіті британської розвідки.

Зазначено, що велика кількість офіційних осіб, імовірно, дуже скептично ставиться до війни, а також вони часто відчувають стрес на роботі в проблемному апараті воєнного часу.

За даними аналітиків, заборона здійснюється завдяки натякам на те, що тим, хто пішов у відставку, будуть пред'явлені сфабриковані кримінальні звинувачення.

"Крім того, що влада стурбована пробілами у можливостях держапарату, які залишаться після виходу чиновників у відставку, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки і зміцнити почуття колективної відповідальності за війну", - зазначають у Міноборони Британії.