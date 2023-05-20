Про це міністр написав у twitter.

"Здається, Санта-Клаус існує. Сьогодні народилася нова коаліція винищувачів", - написав Резніков.

Він нагадав про своє передноворічне відео, в якому писав звернення Санті з проханням надати Україні більше зброї, зокрема літаки. Українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16.

"Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну. F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав", - написав він.