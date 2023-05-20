"Схоже, Санта існує": Резніков відреагував на створення коаліції винищувачів, згадавши своє новорічне звернення
У суботу, 20 травня, міністр оборони України заявив про створення коаліції з передачі Україні західних винищувачів
Про це міністр написав у twitter.
"Здається, Санта-Клаус існує. Сьогодні народилася нова коаліція винищувачів", - написав Резніков.
Він нагадав про своє передноворічне відео, в якому писав звернення Санті з проханням надати Україні більше зброї, зокрема літаки. Українські пілоти з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16.
"Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну. F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав", - написав він.
- США та їх союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. Після оголошеного вчора рішення навчати українських пілотів Резніков подякував своїм колегам-міністрам оборони США, Британії, Данії, Бельгії та Нідерландів.
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