"Скіфське золото": Росія погрожує розірвати співпрацю з музеями Нідерландів

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

Як вважає Захарова, голландські судді "повністю проігнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є спадщиною народів Кримського півострова", бо саме там артефакти були знайдені.

"Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, в т.ч. між Росією і Нідерландами", - заявила представник російського МЗС.

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