"Скіфське золото": Росія погрожує розірвати співпрацю з музеями Нідерландів
Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на рішення суду Амстердама у справі "скіфського золота"
Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.
Як вважає Захарова, голландські судді "повністю проігнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є спадщиною народів Кримського півострова", бо саме там артефакти були знайдені.
"Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, в т.ч. між Росією і Нідерландами", - заявила представник російського МЗС.
- Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути Україні експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", які до окупації Криму Росією зберігалися в музеях півострова.
- Згодом, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні "скіфського золота".
- У разі оскарження Росією рішення Апеляційного суду Амстердама у справі про "скіфське золото", експонати повернуться в Україну не раніше ніж через півтора року, вважає міністр Малюська.
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