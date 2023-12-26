Скільки держава платить за реабілітацію військових: у МОЗ озвучили вартість 21-денного курсу

Про це РБК-Україна розповів директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України Василь Стрілка.

За його словами, за курс реабілітації однієї людини протягом 14 днів медзаклад отримує збільшений тариф – 19 700 гривень. За курс реабілітації у 21 день держава платить 33 600 гривень.

"Нам треба зробити все, щоб людина не стала особою з інвалідністю. І треба, щоб реабілітація почалася якомога раніше, щоб не втратити час", – сказав Стрілка.

Він також зазначив, що збільшення тарифів за послуги з реабілітації в Україні стимулювало медичні заклади залучати більше профільних фахівців, фактично збільшивши їхню кількість удвічі.

Зараз, за його словами, ліжок для курсів реабілітації достатньо, система не перезавантажена.

Окрім того, Стрілка зазначив, що держава покриває вартість реабілітації не тільки військових, а й цивільних, які дістали травми внаслідок бойових дій.

"Наразі ми скоріше бачимо певне недозавантаження. Держава дає кошти на реабілітацію незалежно від того, цивільний це чи військовий. Кожен громадянин України має право щонайменше на два реабілітаційні цикли на рік. Для важких травм і ампутацій – до 8 циклів на рік. За все це платить держава”, – резюмував представник МОЗ.