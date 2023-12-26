Скільки держава платить за реабілітацію військових: у МОЗ озвучили вартість 21-денного курсу
Кожен український військовий, який пережив поранення, має отримувати три години реабілітації на день. Вартість повного 21-денного курсу складає 33 600 грн
Про це РБК-Україна розповів директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України Василь Стрілка.
За його словами, за курс реабілітації однієї людини протягом 14 днів медзаклад отримує збільшений тариф – 19 700 гривень. За курс реабілітації у 21 день держава платить 33 600 гривень.
"Нам треба зробити все, щоб людина не стала особою з інвалідністю. І треба, щоб реабілітація почалася якомога раніше, щоб не втратити час", – сказав Стрілка.
Він також зазначив, що збільшення тарифів за послуги з реабілітації в Україні стимулювало медичні заклади залучати більше профільних фахівців, фактично збільшивши їхню кількість удвічі.
Зараз, за його словами, ліжок для курсів реабілітації достатньо, система не перезавантажена.
Окрім того, Стрілка зазначив, що держава покриває вартість реабілітації не тільки військових, а й цивільних, які дістали травми внаслідок бойових дій.
"Наразі ми скоріше бачимо певне недозавантаження. Держава дає кошти на реабілітацію незалежно від того, цивільний це чи військовий. Кожен громадянин України має право щонайменше на два реабілітаційні цикли на рік. Для важких травм і ампутацій – до 8 циклів на рік. За все це платить держава”, – резюмував представник МОЗ.
- МОЗ створило гарячу лінію для поранених військових, які мають питання щодо реабілітації, протезування/ортезування або забезпечення іншою допомогою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.08
- EUR Купівля 41.07Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе