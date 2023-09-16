Мінохорони здоров'я створило гарячу лінію для поранених військових
"Гаряча лінія" створена для військовослужбовців, які отримали поранення і мають питання щодо реабілітації, протезування/ортезування або забезпечення іншою допомогою
Про це повідомило Мінохорони здоров'я.
Номер "гарячої лінії" - 1545 (в голосовому меню потрібно натиснути "4").
"Гаряча лінія" працює на базі Урядового контакт-центру, щодня з 8:00 до 20:00.
Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому та мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл безкоштовні.
Наразі питаннями протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації опікується Міністерство соціальної політики України. Тому за номером "1545" можна швидко й ефективно отримати відповіді або консультації щодо питань реабілітації.
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