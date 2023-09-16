Мінохорони здоров'я створило гарячу лінію для поранених військових

Про це повідомило Мінохорони здоров'я.

Номер "гарячої лінії" - 1545 (в голосовому меню потрібно натиснути "4").

"Гаряча лінія" працює на базі Урядового контакт-центру, щодня з 8:00 до 20:00.

Дзвінки з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому та мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл безкоштовні.

Наразі питаннями протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації опікується Міністерство соціальної політики України. Тому за номером "1545" можна швидко й ефективно отримати відповіді або консультації щодо питань реабілітації.