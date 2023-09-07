Гумдопомога, відновлення медзакладів, реабілітація й обмін досвідом: Україна й Естонія співпрацюватимуть у сфері охорони здоров'я

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що меморандум підписали міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та його естонська колега Рійна Сіккут. Він має на меті продовжити та розвинути партнерство між МОЗ країн.

За словами Ляшка, українська медична система працює у надскладних умовах, внаслідок російського повномасштабного вторгнення.

"Щодня ми вирішуємо нові завдання заради порятунку людей. Однак наша робота та співпраця з іншими країнами навіть зараз не обмежується лише реагуванням на потреби та задачі, продиктовані повномасштабною війною. Вона спрямована на розвиток – на побудову якісної сучасної медичної системи. Підписаний сьогодні меморандум з дружньою Естонією теж цьому сприятиме", – підкреслив Віктор Ляшко.

Меморандумом передбачені такі напрямки співпраці: надання гуманітарної допомоги, відновлення пошкоджених Росією медзакладів, покращення доступу біженців з України до екстреної та первинної меддопомоги та послуг з підтримки психічного здоровʼя. Також планують сприяти у наданні медпослуг пораненим українцям, особливо у напрямку реабілітації та виготовлення індивідуальних протезів.

Медпрацівники та медзаклади країн організовуватимуть спільні тренінги, навчання та обмінюватимуться досвідом, університети співпрацюватимуть для розробки сучасних освітніх програм для українських медичних закладів вищої освіти відповідно до міжнародних стандартів.

"У майбутньому можливе розширення зазначених напрямів співробітництва в медичній сфері. Крім цього, для успішної реалізації проєктів розглядається залучення інших партнерів, зокрема міжнародних організацій. Важливою складовою співпраці є також встановлення безпосередньої взаємодії між медичними закладами, навчальними закладами та іншими організаціями, такими як Естонський центр міжнародного розвитку", - йдеться у повідомленні.