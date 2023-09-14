Невідкладна допомога, психічна та фізична реабілітація: медики з України навчатимуться у престижній клініці Бразилії

Про це йдеться на сайті СКУ.

Зазначається, що СКУ ініціював програму спільно з "Unite with Ukraine" за партнерства Міністерства охорони здоров'я України. У навчанні за участі провідних експертів, серед яких ексміністр охорони здоров’я Бразилії, братиме участь група з шести українських медиків. Вишкіл триватиме з 1 по 30 листопада.

"Програма передбачає ґрунтовний вишкіл з невідкладної допомоги на догоспітальному/госпітальному етапах при травмах військових та цивільних (PHTLS, ATLS, BOGTS, eFAST, blood and difficult airway management), а також стажування у напрямку психічної та фізичної реабілітації, розбудови системи охорони здоров’я у часи кризи. Учасники отримають сертифікат міжнародного зразка ATLS та посвідки після проходження кожного курсу окремо", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ України висловили вдячність колегам за підтримку та можливість здобуття нового досвіду для українських медиків, які "попри надскладний час щохвилини рятують військових та цивільних й працюють над відновленням системи охорони здоров’я в Україні".

Довідково. Клініка та навчально-дослідницький центр Альберта Айнштайна – це комплекс загальною площею 44 000 м² розташований у районі Морумбі в Сан-Паулу, розрахований на 6 тисяч осіб. Клініка відіграє провідну роль у системі охорони здоров’я в Бразилії, славиться своєю викладацькою діяльністю, дослідженнями та інноваціями, а також багатьма національними та міжнародними партнерствами. За даними рейтингу "Найкращі лікарні світу 2022 - 250 найкращих" вона входить до числа 35 найкращих медичних закладів у світі і є найкращою лікарнею Бразилії.