Які перспективи нових ракетних ударів?

Занадто малий набір даних для побудови математичної моделі та визначення закономірності, але що маємо за останні 2 місяці:

Дати та масштаб останніх масованих ракетних ударів:

10 жовтня – 84 ракети;

22 жовтня - 36 ракет (через 12 днів та мінус 48 ракет);

31 жовтня - 56 ракет (через 9 днів та плюс 20 ракет);

15 листопада – 90 ракет (через 15 днів плюс 34 ракети);

23 листопада - 70 ракет (через 8 днів та мінус 20 ракет).

- Середня кількість ракет, що запускаються - 67.

- Періодичність обстрілів скоротилася з 15 днів до 8.

Виходячи з цих даних, потенційно наступний обстріл можливий +/- 1 грудня (четвер) + ординці полюбляють "красиві" дати.

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Що залишилося в ординців:

1. Іскандери – 119 шт (13% від початкової кількості)

- дальність 500 км;

- точність - 10 м.

2. Ракети "Онікс" - 347 шт (74% від початкового) (надзвукова протикорабельна)

- ними били по Одесі;

- може застосовуватись проти наземних цілей;

- дальність - 300 км.

3. Ракети С-300 (ЗРК) – 7000 шт (87% від початкового)

- б'ють ними й по наземних цілях;

- Дальність - 75-200 км;

- Точність — до 100 м.

4. Калібр – 229 шт (37% від початкового)

- крилата ракета дальністю до 1500 м;

- ракета з 70-х років;

- у 99% випадків "Калібри" запускаються парами (не всі злітають);

- точність 200-300 метрів

5. Ракети Х-101 – 132 шт (50%)

- дальність до 5 тис. км;

- точність 5-6 м;

- може нести ядерну боєголовку;

- Висота польоту 30-70 м (!).

6. Ракети Х-555 – 150 шт (50%)

- запускається з літака;

- може нести ядерну боєголовку;

- дальність 3500 км;

- точність до 20 метрів.

7. Ракети Х-22/32 – 120 шт (32%)

- надзвукова ракета класу "повітря – земля", може застосовуватися як проти надводних, так і проти наземних цілей

- дальність 600-1 тис. км

8. Ракети Х-35 – 356 шт (41%)

- радянська малогабаритна тактична дозвукова маловисотна протикорабельна ракета, призначена для знищення ракетних, торпедних, артилерійських катерів, кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і морських транспортів;

- дальність до 260 км, оновлені – до 300 км.

9. Ракети "Кинджал" - 43 шт. (73%)

- гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс;

- дальність 2000-3000 км;

- точність – 1 метр.

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Виходячи з обмеженої кількості високоточних надзвукових ракет, припустимо, що ординці традиційно запускатимуть ракети кількома хвилями.

- Спочатку масований пуск менш точних ракет для того, щоб забрати ресурси української ППО.

- Менш точні ракети можуть бути запущені з території Білорусі з повітряних носіїв або Чорного моря (але ординці вже бояться виходити в море).

- Після вірогідний запуск наступною хвилею гіперзвукових ракет з регіону Каспійського моря.

Попри те, що ординці вже почали витрачати свої стратегічні запаси ракет, вони підуть ва-банк.

Їхня мета максимально завдати Україні шкоду — транспортній, енергетичній та військовій інфраструктурі.

Але... ми з вами знаємо, що ми впораємося та переможемо.

Те, що відбувається є проявом агонії — останніх конвульсій імперії, що вмирає.

Тому, у результаті, все буде хоч і непросто, але добре для нас та нашого майбутнього.

Тримаємося, віримо у ЗСУ, ППО, енергетиків та допомогу Всевишнього!

Він з нами!)

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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