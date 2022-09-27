"Скоро здесь пол России будет": перехоплена розмова окупанта з реакцією на мобілізацію
ГУР перехопила розмову російського окупанта, який перебуває на Херсонщині. Рашист розповідає дружині новини про мобілізацію. Для повернення додому ладен отримати поранення
Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.
"Скоро Херсон будет Россией через пару дній и х*й знает, что с нами тут будут делать", - розповідає рашист дружині.
Росіянка запитує про почуття чоловіка.
"Надо ранение получать. Апатия, деморализация. Просто взяли все, что у меня было в голова, выкинули и насрали. Раньше шутки были, типо, отсюда либо "200", либо "300" - теперь єто не шутки", - каже окупант.
Також рашист розповів дружині, що у зв'язку з мобілізацією ймовірно грошей не буде: "Скоро здесь пол России будет. Каждому по 200 тыс. платить не смогут и выплачивать болишие бабки за ранения".
Дружина каже, що в РФ розповідають, що мобілізовані замінять на фронті вже наявних військових, а ті, відповідно, підуть у бій.
"Ах*еть. Кто? - 20 человек?", - обурюється чоловік.
Також росіянка каже, що чоловік міг звільнитися зі служби, але вже вийшов закон, який карає за відмову дів війська на 10 років.
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