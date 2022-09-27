"Скоро здесь пол России будет": перехоплена розмова окупанта з реакцією на мобілізацію

Про це інформує Головне управління розвідки МОУ.

"Скоро Херсон будет Россией через пару дній и х*й знает, что с нами тут будут делать", - розповідає рашист дружині.

Росіянка запитує про почуття чоловіка.

"Надо ранение получать. Апатия, деморализация. Просто взяли все, что у меня было в голова, выкинули и насрали. Раньше шутки были, типо, отсюда либо "200", либо "300" - теперь єто не шутки", - каже окупант.

Також рашист розповів дружині, що у зв'язку з мобілізацією ймовірно грошей не буде: "Скоро здесь пол России будет. Каждому по 200 тыс. платить не смогут и выплачивать болишие бабки за ранения".

Дружина каже, що в РФ розповідають, що мобілізовані замінять на фронті вже наявних військових, а ті, відповідно, підуть у бій.

"Ах*еть. Кто? - 20 человек?", - обурюється чоловік.

Також росіянка каже, що чоловік міг звільнитися зі служби, але вже вийшов закон, який карає за відмову дів війська на 10 років.

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