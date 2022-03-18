Скоюють воєнні злочини проти України: розвідка оприлюднила список військових мотострілецької бригади з Дагестану

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.



"ГУР МО України здобуло список військовослужбовці 136 окремої мотострілецької бригади, (в/ч 63354) м. Буйнакськ Республіки Дагестан., що скоюють воєнні злочини проти народу України. Кожен українець повинен знати їхні імена", - йдеться у повідомленні.



Там заявили, що за злочини проти мирного населення України воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності.



З повним списком росіян можна ознайомитися за посиланням.

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