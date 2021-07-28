SkyUp анонсував рейси до Франції: в Париж та Ніццу
Українська авіакомпанія SkyUp у серпні розпочне виконувати рейси з Києва до Парижа та Ніцци
Про це повідомила пресслужба компанії.
Рейси Київ - Ніцца - Київ стартують 19 серпня і виконуватимуться щочетверга та щонеділі.
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Рейси Київ - Париж/Бове - Київ почнуться із 20 серпня і виконуватимуться тричі на тиждень: щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці.
Вакцини, визнані у Франції: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.
- Уряд Франції дозволив в'їзд туристам з України з 9 червня.
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