SkyUp анонсував рейси "Київ-Лісабон" з 23 серпня

Про це повідомляє ЦТС.



Перший рейс з Києва відбудеться 23 серпня.



Перельоти будуть виконуватися один раз на тиждень, по понеділках з вильотом із Києва о 16:25



Зворотні рейси заплановані з 11 жовтня. Вильоти о 19:25.



В'їзд дозволений громадянам України на континентальну територію країни. Всі пасажири старше 12 років повинні надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години, або результати експрес-тесту на антитіла до COVID-19 (TRAg), зробленого не більше ніж за 48 годин.

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