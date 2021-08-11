SkyUp анонсував рейси "Київ-Лісабон" з 23 серпня
Лоукостер SkyUp відкрив продаж квитків на рейси "Київ-Лісабон" з 23 серпня
Про це повідомляє ЦТС.
Перший рейс з Києва відбудеться 23 серпня.
Перельоти будуть виконуватися один раз на тиждень, по понеділках з вильотом із Києва о 16:25
Зворотні рейси заплановані з 11 жовтня. Вильоти о 19:25.
В'їзд дозволений громадянам України на континентальну територію країни. Всі пасажири старше 12 років повинні надати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години, або результати експрес-тесту на антитіла до COVID-19 (TRAg), зробленого не більше ніж за 48 годин.
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