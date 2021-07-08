SkyUp з кінця липня запустить рейси з Києва на Мадейру

Про це повідомила пресслужба SkyUp.



Згідно з повідомленням, SkyUp з 24 липня починає виконувати прямі рейси на Мадейру. Рейси відбуватимуться щосуботи туди й назад.



Зазначається, що вартість квитків на рейс Київ - Фуншал складатиме 4 061 грн, а у зворотному напрямку - від 4 115 грн.



У компанії додали, що для в'їзду на територію острова українцям, за винятком дітей, які не досягли 12 років, необхідно мати заповнену не пізніше як за 48 годин до посадки на літак форму, а також сертифікат про вакцинацію, якщо її повний курс було отримано не раніше ніж за 14 днів до прибуття на острів. Для в'їзду також можна надати документ, який засвідчує одужання від COVID-19 в період до 90 днів до прибуття на острів і медичне підтвердження про одужання. Крім того, при в'їзді можна подати негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття в країну.



У пресслужбі також додали, що з 2 липня 2021 року після повернення з Португалії в аеропорту Бориспіль є обов'язковим тест експрес-тест на антиген.

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