English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Слава хоробрим серцям!
OPINION

Слава хоробрим серцям!

Андрій Павлишин
20 жовтня, 2022 четвер
09:30
Погляд Андрій Павлишин

19 жовтня у Європейському Парламенті було оголошено, що лауреатом премії імені Андрія Сахарова за свободу думки 2022 року став хоробрий народ України в особі його президента, обраних ним лідерів і громадянського суспільства. Символічну відзнаку отримала нація, котра в центрі Європи відстоює цінності демократії, свободи та верховенства права, ризикуючи життям заради свого європейського вибору. Наша перемога складається з сукупного ефекту мільйонів таких зусиль і здобутків

У середу 19 жовтня пополудні президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола оголосила в залі пленарних засідань цієї інституції в Страсбурзі, що лауреатом премії імені Андрія Сахарова за свободу думки 2022 року став хоробрий народ України в особі його президента, обраних ним лідерів і громадянського суспільства.

Від імені депутатів Європарламенту Роберта Мецола заявила: "Ця нагорода для тих українців, які воюють на своїй землі. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто відстоює і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми теж". А у своєму твіттері коротко підсумувала: "Вони відстоюють те, у що вірять. Вони борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. І сьогодні вони ушановані премією Європейського Парламенту імені Сахарова. Немає нікого, більш гідного. Вітаємо хоробрий народ України!".

Ця нагорода для тих українців, які воюють на своїй землі. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто відстоює і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми теж". А в своєму твітері коротко підсумувала: "Вони відстоюють те, у що вірять. Вони борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. І сьогодні вони удостоєні премії Європейського Парламенту імені Сахарова. Немає нікого, більш гідного. Вітаємо хоробрий народ України!

І у виступі, і в обґрунтуванні нагороди пролунало слово "brave" – "хоробрий", яке і в мене, і мабуть, у багатьох інших одразу асоціювалося з назвою чудового фільму про боротьбу за волю та національну гідність "Хоробре серце". А водночас крізь це слово проглянув ще один дискурс, у якому на слова "Слава Україні! " відповідають: "Героям слава! ". Звісно ж, це дискурс УПА, якій щойно виповнилося вісімдесят літ, підхоплений військом України – кращими синами й дочками українського народу, нації, яка (ще раз процитую пресреліз ЄП) "не тільки бореться, щоб захистити свої домівки, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, але й захищає свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності на полях битв проти жорстокого режиму, який прагне підірвати нашу демократію, послабити та розділити наш Союз".

Це дуже важливе символічне визнання. Стара Європа багато усякого бачила на своєму віку. Проте капітал репутації, вартостей тут надалі високо цінують, попри ракову пухлину корупції та цинізм, щосили поширювані серед її еліт московськими чекістами-мільярдерами та їхніми підбріхувачами берлусконі, орбанами та шаріями. Останні були дуже активні минулого тижня, оскільки в фінал страсбурзької нагороди вийшов цього року поруч з українським народом знаний у специфічних колах коментатор "Раша Тудей", "борець проти Америки", публікатор гігантської кількості конфіденційної інформації про діяльність державних установ США, злитої йому спецслужбами Росії, ґвалтівник і психопат Джуліан Асандж. На його просування та спроби порятунку від заслуженої та комфортної американської тюрми різні московські структури витратили несамовиті суми. Проте обдурити громадськість, на щастя, не вдалося.

Стара Європа багато усякого бачила на своєму віку. Проте капітал репутації, вартостей тут надалі високо цінують, попри ракову пухлину корупції та цинізм, щосили поширювані серед її еліт московськими чекістами-мільярдерами та їхніми підбріхувачами берлусконі, орбанами та шаріями.

Ще один важливий аспект полягає у тому, ким буде представлений 14 грудня в Страсбурзі народ України при врученні нагороди. У документах Європейського Парламенту уточнено, що окрім президента України Володимира Зеленського, йдеться про представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, засновницю евакуаційного медичного підрозділу "Янголи Тайри" Юлію Паєвську, юристку-правозахисницю, керівника відзначеної цьогоріч Нобелівською премією миру організації "Центр громадянських свобод" Олександру Матвійчук, Громадянський рух спротиву "Жовта стрічка" та міського голову нині окупованого російськими нацистами українського міста Мелітополь Івана Федорова.

Сучасність часто несправедлива, історія справедлива завжди — з часом все завжди стає на свої місця і називається своїми іменами!

2018 року, коли вже тривала агресія путінських окупантів проти України, а Крим був анексований загарбниками, премію Сахарова отримав ув’язнений на той момент українець Олег Сенцов. Нині він воює в лавах Збройних Сил України, а тоді в переданому до Страсбурга листі розставив усі крапки над "ї": "Можна до глибокої старості прожити сите життя кривавого правителя, невтомно промовляючи потік брехливих слів, якими нібито захоплюватиметься твій народ, і тобі навіть подаватимуть руки світові лідери, не бажаючи з тобою сваритися, але після смерті твоє ім'я буде прокляте. (…) Сучасність часто несправедлива, історія справедлива завжди — з часом все завжди стає на свої місця і називається своїми іменами. І хтось падає вниз, на купу сміття, під прокляття звільненого народу разом з уламками пам’ятників самому собі, а хтось, кого раніше переслідували і майже всі зневажали, навпаки, після смерті посідає гідне місце у світовій історії, і його ім’ям починають називати вулиці, кораблі, премії. Наприклад, як ця. Андрій Сахаров – це, безумовно, людина, на яку варто рівнятися, (…) він дуже високо підняв планку освіченості й таланту, інтелігентності та вихованості, гідності й гуманізму".

Знаючи видатний талант декого з моїх співвітчизників і співвітчизниць до знецінювання та ігнорування того доброго, що ми маємо сьогодні, у порівнянні з тим, що ми могли б чи мусили мати, хочу ще раз наголосити: велика споруда нашої перемоги складається з мільйонів цеглинок зусиль і здобутків хоробрих сердець.

Про автора: Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету, оглядач Еспресо.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Україна
Свобода
Європарламент
Читайте також:
ядерна зброя рф ракета
18 жовтня, 2022 вiвторок
РФ не повідомила США про проведення ядерних навчань
Полонені росіяни, що повернулись по обміну 17 жовтня
18 жовтня, 2022 вiвторок
"Ніхто з нас не знущався": росіяни, які повернулись з українського полону, розчарували пропагандистів RT
карта бойових дій
19 жовтня, 2022 середа
Карта бойових дій: 13-18 жовтня. Атака дронів і чмобіків
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.14
    Купівля 40.14
    Продаж 40.79
  • EUR
    Купівля 38.44
    Продаж 39.32
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
20 жовтня
10:58
Ексклюзив
Вартість пального в Україні суттєво не зросте й не матиме значного впливу на ціну продуктів, - голова Асоціації постачальників торговельних мереж
10:41
Канада
Канада запровадила нові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів
10:39
Оріхів на Запоріжжі
Гатили з артилерії й танків: у Запорізькій області окупанти за добу пошкодили 19 цивільних об'єктів
10:24
СБУ
Виявляли позиції українських "джавелінів": на Донеччині викрили агентів ФСБ
10:23
Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс
Президент Швейцарії Кассіс прибув до України
10:00
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Непомітний та небезпечний: що відомо про невловимий український безпілотник Punisher
09:54
навчальні стрільби
Буде чутно постріли та вибухи: на Полтавщині та Київщині тренуватимуться українські захисники
09:50
Ліквідовані окупанти
"Успішно демобілізовані": в Україні ліквідували російських майорів, - офіцер ЗСУ Штефан
09:45
Ексклюзив
Сергій Згурець
РФ не спроможна забезпечити своїх мобілізованих, тому за допомогою "воєнного стану" перекладе цю відповідальність на анексовані території, - Згурець
09:34
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до 817
09:33
дрон Shahed-136
На Миколаївщині українські захисники за ніч знищили 14 "шахідів"
09:17
Артилерія ЗСУ
ЗСУ показали, як артилерією знищують окупантів
09:07
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни вдарили по дитячій спецшколі, про жертв поки невідомо
09:06
Інфографіка
Втрати окупантів
Втрати російських окупантів на війні в Україні наближаються до 67 тис., знищено понад 1,3 тис. безпілотників
08:57
військові
Британська розвідка розповіла, що окупантам втекти з Херсона буде не так вже й легко
08:49
Капітолій, Вашингтон (США)
Біля будівлі Капітолію у Вашингтоні чоловік припаркував фургон зі зброєю, його затримали
08:45
Павло Кириленко
На Донеччині загарбники за добу вбили одного цивільного, знайдено тіла ще 12 загиблих під час окупації
08:36
Енергоатом
"Евакуація з пограбунком": росіяни почали вивозити майно з Енергодара
08:30
Ексклюзив
російські війська окупанти
Путін вважає, що холод – це його зброя проти нас, але насправді зима примусить його військо відступити, - командир підрозділу розвідників
08:25
Грабіжник
На Луганщину воювати прибули зеки, які грабують людей, - Генштаб
08:18
Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли підприємство й енергетичну інфраструктуру: є сильні руйнування
08:00
Ексклюзив
Олег Дерипаска
Прецедент Дерипаски: чи так буде з кожним
07:55
ЗСУ
ЗСУ за добу збили 16 російських дронів і гелікоптер, - Генштаб
07:55
На фото Каховська ГЕС
Росіяни планують удар по Каховській ГЕС, щоб прикрити свій провал на Херсонщині, - ISW
07:18
Іранські дрони, БПЛА
Іран планує відправити до РФ радників і інструкторів із використання ударних дронів, - Генштаб ЗСУ
07:11
окупанти оркі русня
Окупанти планують обстріл мирного населення Херсонщини, щоб звинуватити в цьому ЗСУ, - Генштаб
06:55
ООН
Дослідження іранських безпілотників: Росія погрожує "переглянути співпрацю" з ООН
06:51
Михайло Кузьмін
В Україні знищили двох старших лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
06:23
українська артилерія
Українські десантники показали, як знищили розмінувальну установку росіян
06:08
Вчені COVID-19
Люди, які сплять менше п'яти годин, ризикують отримати хронічні захворювання, - вчені
05:59
Херсон
Росія проводить інформаційну підготовку населення до втрати Херсона, - ISW
05:45
TikTok
TikTok заборонить дітям дивитись та вести стріми
05:36
білоруські та російські військові
ЄС пригрозив Білорусі новими потужними санкціями в разі прямої участі у війні РФ в Україні
05:30
президент Польщі Анджей Дуда
Дуда подзвонив президентові Ірану: Польща протидіятиме закупівлям зброї Росією
05:12
На Київщині зафіксували випадок сибірки
05:09
безпілотнив ОБСЄ
Команда експертів ОБСЄ 21 жовтня прибуде на кордон Вірменії та Азербайджану
04:45
тролейбуси
Без електротранспорту, водопостачання та вуличного освітлення: 20 жовтня Сумщина економитиме електроенергію
04:19
РФ Сирія
Росія вивела із Сирії системи С-300 і 1,6 тис. військових та перекинула їх в Україну, - New York Times
03:54
Андрій Якунін з батьком Володимиром
Арешт дітей соратників Путіна. У Норвегії за зйомки дроном затримали сина ексдиректора РЖД Якуніна
03:28
Чехія Україна
Чехія передасть Україні чергову партію військової техніки на 22 млн крон
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV