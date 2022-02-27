"Слава Украине! Путин - ху*ло!" Як "перевиховують" полоненого бурята
Українські військові узяли в полон бійця країни-агресора й попросили його розповісти про себе. Він виявився з Бурятії
Таке відео з'явилося сьогодні, 27 лютого 2022 року, на телеграмі, передає Еспресо.TV.
"Несу службу у військовій частині 32364. Єфрейтор контрактної служби. На посаді гранатометника", - каже окупант.
"Мене звати Касаткін Натан Юрійович", - продовжує він.
Наступні ж його слова російською мовою були такими:
"Слава Украине! Путин - ху*ло! Львову привет".
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