Славетний форвард закликав Мбаппе піти з ПСЖ

Про це повідомляє The Athletic.



Анелька переконаний - якщо Мбаппе хоче виграти "Золотий м'яч", то він має піти з ПСЖ.



"Якщо ти хочеш вигравати найбільші нагороди, тобі доведеться в якийсь момент піти з ПСЖ. Що б ти не зробив, завжди знайдеться хтось, хто скаже: "Ну, в ПСЖ ти хороший, але це всього лише Франція. Кращі ліги в Англії та Іспанії, ти не змагався з найкращими гравцями в кращих чемпіонатах". Якщо ти хочеш виграти "Золотий м'яч", а саме до цього тобі потрібно прагнути, щоб зрівнятися з Роналду і Мессі, тобі доведеться змагатися з кращими", - сказав Ніколя Анелька.

22-річний Кіліан Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. У нинішньому сезоні він заграв за парижан 47 матчів, забив 42 голи та віддав 11 результативних передач. Форвард коштує 160 млн євро - це найбільший показник серед усіх футболістів світу.



Анелька відомий своєю грою за "Челсі", ПСЖ, "Реал", Манчестер Сіті", "Арсенал", "Ювентус", "Ліверпуль" та інші клуби. За свою кар'єру він зумів забити 209 голів і віддати близько 100 асистів. Перемагав у ЛЧ.

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