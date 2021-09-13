Слідком РФ заявив, що вивчить обставини затримання в Чехії росіянина, який брав участь в окупації Криму
Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити причини затримання в Празі громадянина РФ, який брав участь у захопленні Криму Олександра Франчетті
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Там нагадали, що ордер на затримання був виданий Україною.
"Голова Слідчого комітету РФ доручив керівнику управління правового забезпечення та міжнародного співробітництва Михайлову ретельно у взаємодії з МЗС Росії вивчити причини і правові підстави затримання російського громадянина на території іноземної держави", – йдеться в повідомленні.
- У Празі за запитом України затримали росіянина Олександра Франчетті, який у 2014 році брав участь в окупації Криму.
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