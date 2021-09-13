Слідком РФ заявив, що вивчить обставини затримання в Чехії росіянина, який брав участь в окупації Криму

Про це повідомляє пресслужба відомства.



Там нагадали, що ордер на затримання був виданий Україною.



"Голова Слідчого комітету РФ доручив керівнику управління правового забезпечення та міжнародного співробітництва Михайлову ретельно у взаємодії з МЗС Росії вивчити причини і правові підстави затримання російського громадянина на території іноземної держави", – йдеться в повідомленні.

У Празі за запитом України затримали росіянина Олександра Франчетті, який у 2014 році брав участь в окупації Криму.