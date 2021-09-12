За запитом України у Чехії затримали росіянина, який брав участь в окупації Криму
У Празі за запитом України затримали росіянина Олександра Франчетті, який у 2014 році брав участь в окупації Криму
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Російський громадянин Олександр Франчетті був затриманий в аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.
За даними сайту "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування "Самооборона Севастополя", а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу "Північний вітер". Франчетті був нагороджений медаллю "За повернення Криму".
Radio Prague повідомило, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років та має право на постійне проживання в Чехії.
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