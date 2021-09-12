За запитом України у Чехії затримали росіянина, який брав участь в окупації Криму

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Російський громадянин Олександр Франчетті був затриманий в аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України.

За даними сайту "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування "Самооборона Севастополя", а потім організував інше НЗФ – розвідгрупу "Північний вітер". Франчетті був нагороджений медаллю "За повернення Криму".

Radio Prague повідомило, що Франчетті – фітнес-тренер і підприємець, веде діяльність у Чехії з 1990-х років та має право на постійне проживання в Чехії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb