Слідом за ЄС: Україна та ще три країни продовжили антиросійські санкції
Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна приєдналися до продовження на півроку санкцій стосовно фізичних осіб і організацій РФ за підрив територіальної цілісності та суверенітету України
Про це повідомила Рада ЄС.
"Країни-кандидати (на вступ до ЄС) Чорногорія та Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС", - ідеться в заяві.
Рада ЄС 10 вересня повідомила, що ухвалила рішення про продовження санкцій на півроку, до 15 березня 2022 року.
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