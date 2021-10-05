Слідом за ЄС: Україна та ще три країни продовжили антиросійські санкції

Про це повідомила Рада ЄС.

"Країни-кандидати (на вступ до ЄС) Чорногорія та Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС", - ідеться в заяві.

Рада ЄС 10 вересня повідомила, що ухвалила рішення про продовження санкцій на півроку, до 15 березня 2022 року.