Словаччина, Франція та Іспанія залишаються відкритими для подорожей українців із повною вакцинацією
Словаччина, Франція та Іспанія зберегли можливість в'їзду для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.
Міністр написав 11 листопада, що Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для тих українців, які пройшли повний курс вакцинації.
В'ізд до Іспанії буде відкритим для повністю вакцинованих українців з 15 листопада. Детальніше про умови в'їзду до країн можна дізнатися на сайті консульської служби України.
- Нагадаємо, 9 листопада, ЄС виключив Україну із "зеленого списку" безпечних для подорожі країн.
- Вранці 10 листопада Кіпр, Естонія та Хорватія заявили, що збережуть всі можливості подорожей для українців за умови повної вакцинації. Пізніше до списку приєдналися Чехія, Нідерланди, Австрія та Данія.
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