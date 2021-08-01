Словаччина відновила пасажирське сполучення з Україною

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у facebook.

Автобусні рейси з Ужгорода до словацького пункту пропуску "Вишнє Немецке" відновилося 1 серпня о 7:00 за київським часом.

"Відповідно до повідомлення Словацької сторони, з 07:00 відновлюється пропуск міжнародних автобусів, які здійснюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, через пункт пропуску "Вишнє Немецке" (з українського боку – пункт пропуску "Ужгород")", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначається, що на осіб, які прибувають на територію Словаччини поширюватимуться карантинні заходи. Усі невакциновані особи віком від 18 років повинні будуть пройти ізоляцію протягом двох тижнів, яка може проходити як в домашніх умовах, так і у відповідних установах.

Вийти з самоізоляції буде можна, якщо за цей час у прибулого не буде виявлено симптомів захворювання COVID-19 або якщо буде отриманий негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше п'ятого дня після прибуття на територію Словаччини.

