Словаччина відновила пасажирське сполучення з Україною
У неділю, 1 серпня, було відновлено пасажирські перевезення між Україною та Словаччиною
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у facebook.
Автобусні рейси з Ужгорода до словацького пункту пропуску "Вишнє Немецке" відновилося 1 серпня о 7:00 за київським часом.
"Відповідно до повідомлення Словацької сторони, з 07:00 відновлюється пропуск міжнародних автобусів, які здійснюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, через пункт пропуску "Вишнє Немецке" (з українського боку – пункт пропуску "Ужгород")", - йдеться в повідомленні.
Водночас, зазначається, що на осіб, які прибувають на територію Словаччини поширюватимуться карантинні заходи. Усі невакциновані особи віком від 18 років повинні будуть пройти ізоляцію протягом двох тижнів, яка може проходити як в домашніх умовах, так і у відповідних установах.
Вийти з самоізоляції буде можна, якщо за цей час у прибулого не буде виявлено симптомів захворювання COVID-19 або якщо буде отриманий негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше п'ятого дня після прибуття на територію Словаччини.
- 28 липня стало відомо, що на кордоні України та Словаччини 1 серпня запрацює пішохідний пункт пропуску "Малі Селменці - Вельке Слеменце".
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