Словенія посилила карантинні обмеження
Влада Словенії ввела нові карантинні обмеження, які вступають в дію з 8 листопада
Про це повідомляє Балканський оглядач у своєму Facebook.
Для відвідування громанських місць словенцям, як і раніше, потрібен документ PCT (preboleli, cepljeni, testirani - перехворіли, щеплені, тестовані) з інформацією про одужання від коронавірусу, повну вакцинацію або негативний результат тесту. З 8 листопада це правило стосується і підлітків з 12 років, а не з 15, як раніше.
Маски з тканини не визнаються - дозволяють лише медичні маски та респіратори класу захисту FFP2.
Заклади громадського харчування працюватимуть лише з 5 години ранку до 22 вечора тільки для відвідувачів за столиками. Дискотеки та нічні клуби не працюватимуть.
Масові громадські заходи тимчасово заборонені. Релігійні та культурно-спортивні заходи дозволяються лише за умови дотримання дистанції та наявності масок і документів PCT.
Окрім цього, з 15 листопада учні та студенті повинні тричі на тиждень проходити експрес-тести на антигени, які будуть безкоштовними та фінансуються з бюджету.
Уряд затвердив нові правила 6 листопада, а з 8 листопада вони вступають в дію.
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