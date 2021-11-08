Словенія посилила карантинні обмеження

Про це повідомляє Балканський оглядач у своєму Facebook.



Для відвідування громанських місць словенцям, як і раніше, потрібен документ PCT (preboleli, cepljeni, testirani - перехворіли, щеплені, тестовані) з інформацією про одужання від коронавірусу, повну вакцинацію або негативний результат тесту. З 8 листопада це правило стосується і підлітків з 12 років, а не з 15, як раніше.



Маски з тканини не визнаються - дозволяють лише медичні маски та респіратори класу захисту FFP2.



Заклади громадського харчування працюватимуть лише з 5 години ранку до 22 вечора тільки для відвідувачів за столиками. Дискотеки та нічні клуби не працюватимуть.



Масові громадські заходи тимчасово заборонені. Релігійні та культурно-спортивні заходи дозволяються лише за умови дотримання дистанції та наявності масок і документів PCT.



Окрім цього, з 15 листопада учні та студенті повинні тричі на тиждень проходити експрес-тести на антигени, які будуть безкоштовними та фінансуються з бюджету.



Уряд затвердив нові правила 6 листопада, а з 8 листопада вони вступають в дію.



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