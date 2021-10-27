"Слуга" Верещук може очолити Мінреінтеграції, - ЗМІ
Народна депутатка від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук може очолити міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на поінформовані джерела.
За даними співрозмовників видання, рішення про призначення чинного очільника Мінреінтеграції Олексія Резнікова міністром оборони вже ухвалено остаточно.
Передбачається, що офіційну заяву про кадрові зміни буде зроблено після обговорення їх на засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок 1 листопада.
Раніше Верещук заявила, що готова очолити Міноборони в разі підтримки її кандидатури президентом і фракцією.
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