"Слуга" Верещук може очолити Мінреінтеграції, - ЗМІ

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на поінформовані джерела.



За даними співрозмовників видання, рішення про призначення чинного очільника Мінреінтеграції Олексія Резнікова міністром оборони вже ухвалено остаточно.



Передбачається, що офіційну заяву про кадрові зміни буде зроблено після обговорення їх на засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок 1 листопада.



Раніше Верещук заявила, що готова очолити Міноборони в разі підтримки її кандидатури президентом і фракцією.



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