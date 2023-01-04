Одна "бореться" з ОПЗЖ, збираючи нікому не потрібні підписи, які не позбавлять їх мандатів. Друга активно користується їх голосами просуваючи потрібні їй закони й де-факто створивши коаліцію з колишньою ОПЗЖ.

Тому, коли "слуги народу", маючи всю владу в країні, розповідають, що вони не можуть ухвалити якісь рішення, бо хтось їм щось не підписав – це нісенітниця.

У статті 81 Конституції чітко вказані 7 підстав для позбавлення мандату, і ніякі звернення не змінять цей перелік. Але замість того, щоб забезпечувати ці підстави, як от вироки в кримінальних справах чи довідки про виїзд депутатів на постійне проживання за кордон, влада займається дешевою імітацією. А де-факто — створила коаліцію з ОПЗЖшниками і за допомогою їхніх голосів протягує корупційні закони.

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Якби "слуги" хотіли боротися з депутатами від ОПЗЖ, останні сиділи б за ґратами, а не на керівних посадах у парламенті, як Шуфрич

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Якби "слуги" хотіли боротися з депутатами від ОПЗЖ, останні сиділи б за ґратами, а не на керівних посадах у парламенті, як Шуфрич.

Безумовно, я підтримую не лише усунення колаборантів з парламенту, а й притягнення їх до відповідальності. А брати участь у дешевій виставі, коли "слуги" тижнями збирають підписи під зверненням до самих себе, не збираюся.

Щоб внести будь-яке питання на пленарне засідання, достатньо голосу представника монобільшості на погоджувальній раді.