"Слуги народу" поки не ініціювали відставку Разумкова, - Корнієнко

Про це він заявив на брифінгу після засідання Погоджувальної ради, передає Еспресо.TV.

“Є процедура відкликання Голови Верховної Ради. Вона досить чітко виписана. Я думаю, що в той момент, коли депутати захочуть таке ініціювати, вони це ініціюють. Наразі у нас немає ні ініціаторів такої процедури, ні підписних листів”, - наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, у деяких ЗМІ кілька місяців поспіль поширюється інформація, що незабаром нібито планується заміна Голови Верховної Ради.

Також у ЗМІ повідомляли, що ОПУ веде розмови з чиновниками щодо голосів за певні відставки в Раді. Так, деяким чиновникам обіцяють грошові винагороди в конвертах. Наприклад, очільникам комітетів за агітацію за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова начебто пообіцяли премію – 100 тис. доларів, депутатам пропонують менше. У ЗМІ повідомляють, що для цього навіть призначили відповідальну людину за збір голосів – Давида Арахамію.

Через це спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що звернеться до антикорупційних органів, аби перевірити інформації про виділення грошових нагород за голоси за відставку з посад. Він зазначив, що неетично обговорювати питання відкликання людини з посади, коли вона перебуває на лікарняному. Корнієнко також зауважив, що, оскільки Разумкова на посаду спікера висунула “Слуга народу”, перед його імовірним відкликанням має відбутися розмова із представниками політичної сили.

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