"Слуги народу" поки не ініціювали відставку Разумкова, - Корнієнко
Голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови парламентської фракції Олександр Корнієнко заявив, що "слуги" наразі не ініціювали процедуру відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради
Про це він заявив на брифінгу після засідання Погоджувальної ради, передає Еспресо.TV.
“Є процедура відкликання Голови Верховної Ради. Вона досить чітко виписана. Я думаю, що в той момент, коли депутати захочуть таке ініціювати, вони це ініціюють. Наразі у нас немає ні ініціаторів такої процедури, ні підписних листів”, - наголосив Корнієнко.
- Нагадаємо, у деяких ЗМІ кілька місяців поспіль поширюється інформація, що незабаром нібито планується заміна Голови Верховної Ради.
- Також у ЗМІ повідомляли, що ОПУ веде розмови з чиновниками щодо голосів за певні відставки в Раді. Так, деяким чиновникам обіцяють грошові винагороди в конвертах. Наприклад, очільникам комітетів за агітацію за відставку спікера ВР Дмитра Разумкова начебто пообіцяли премію – 100 тис. доларів, депутатам пропонують менше. У ЗМІ повідомляють, що для цього навіть призначили відповідальну людину за збір голосів – Давида Арахамію.
- Через це спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що звернеться до антикорупційних органів, аби перевірити інформації про виділення грошових нагород за голоси за відставку з посад.
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