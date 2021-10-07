"Слуги народу" висунули на голову Ради Стефанчука

Про це повідомила речниця "слуг" Юлія Палійчук.



"Фракція політичної партії "Слуга Народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Більшістю голосів народних депутатів на посаду голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук", - повідомила вона.



У свою чергу, на посаду першого заступника голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.

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