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"Слуги народу" висунули на голову Ради Стефанчука

7 жовтня, 2021 четвер
12:33
Суспільство Руслан Стефанчук

Фракція політичної партії "Слуга Народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Руслан Стефанчук отримав більшістю голосів за висунення на посаду голови Верховної Ради

Про це повідомила речниця "слуг" Юлія Палійчук.

"Фракція політичної партії "Слуга Народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Більшістю голосів народних депутатів на посаду голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук", - повідомила вона.

У свою чергу, на посаду першого заступника голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

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Верховна Рада
Слуга народу
Дмитро Разумков
Руслан Стефанчук
новини України
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