"Слуги народу" висунули на голову Ради Стефанчука
Фракція політичної партії "Слуга Народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Руслан Стефанчук отримав більшістю голосів за висунення на посаду голови Верховної Ради
Про це повідомила речниця "слуг" Юлія Палійчук.
"Фракція політичної партії "Слуга Народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Більшістю голосів народних депутатів на посаду голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук", - повідомила вона.
У свою чергу, на посаду першого заступника голови парламенту ухвалено рішення делегувати голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.
- Нагадаємо, Верховна Рада України відправила у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова.
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