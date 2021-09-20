"Слуги народу" зберуться на засідання ввечері 20 вересня
Фракція "Слуга народу" проведе засідання увечері, 20 вересня. Розглянуть кілька законопроєктів та кадрові питання
Про це повідомила спікер "СН" Юлія Палійчук.
Засідання фракції розпочнеться о 19:00.
"У порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроєктів 5599 (законопроєкт про олігархів – ред.) і 5600 (бюджетний – ред.), а також кадрові питання, у тому числі, питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності", - зауважила вона.
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