"Слуги народу" зберуться на засідання ввечері 20 вересня

Про це повідомила спікер "СН" Юлія Палійчук.



Засідання фракції розпочнеться о 19:00.

"У порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроєктів 5599 (законопроєкт про олігархів – ред.) і 5600 (бюджетний – ред.), а також кадрові питання, у тому числі, питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності", - зауважила вона.

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