"Слуги" виключили із фракції нардепа Дмитрука

Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук у Telegram.

"На засіданні фракції "Слуга Народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу", - написала вона.





Вона додала, що було ухвалено рішення ініціювати виключення зі складу відповідних Комітетів ВР народних депутатів, які були обрані від "Слуги Народу" й виключені з фракції:

Артема Дмитрука – із Комітету з питань правоохоронної діяльності;

Людмили Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.

Нагадаємо, 19 жовтня нардепку Людмилу Буймістер виключили з фракції "Слуга Народу".



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