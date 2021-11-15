"Слуги" виключили із фракції нардепа Дмитрука
Народного депутата Артема Дмитрука вирішили виключити з фракції "Слуга Народу"
Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук у Telegram.
"На засіданні фракції "Слуга Народу" прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу", - написала вона.
Вона додала, що було ухвалено рішення ініціювати виключення зі складу відповідних Комітетів ВР народних депутатів, які були обрані від "Слуги Народу" й виключені з фракції:
- Артема Дмитрука – із Комітету з питань правоохоронної діяльності;
- Людмили Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.
- Нагадаємо, 19 жовтня нардепку Людмилу Буймістер виключили з фракції "Слуга Народу".
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