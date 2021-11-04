Верещук призначили віцепрем'єр-міністром - міністром з реінтеграції

Про це передає Еспресо.TV.

Верховна Рада призначила Верещук очільницею Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За проголосували 260 нардепів.



Верещук має намір приєднатися до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу.



"Щодо мого перебування у Тристоронній контактній групі. Так, я планую брати участь. Але щодо мого головування - це питання до вищого політичного керівництва держави", - сказала вона.



Після цього нардепи проголосували за складання депутатського мандата Верещук. Її підтримали 319 нардепів.

Довідка: Після закінчення Військового інституту 5 років проходила службу на офіцерських посадах у Збройних силах України. Працювала заступником голови Жовківської РДА з гуманітарних питань і зовнішньої політики.

У 2010-2015 роках. була міським головою м. Рава-Руська. З 2016 року – президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик, який працює над виробленням стратегії й тактики запобігання та врегулювання сучасних системних конфліктів.

Також Верещук депутатка (фракція Слуга народу) Верховної Раді IX скликання з 2019 року. Є членом Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки та головою підкомітету з державної безпеки та оборони.

У 2020 році Верещук була кандидаткою на посаду мера Києва.

Нагадаємо, 3 листопада Верховна Рада України проголосувала за відставку віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

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