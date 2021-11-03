Рада проголосувала за відставку віцепрем'єра Резнікова

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Нардепи ухвалила рішення про відставку віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова.



За проголосували 329 депутатів.



Довідка: Резніков був віцепрем'єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 березня 2020. Також він є членом РНБО з 19 березня 2020, а також першим заступником голови делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Віцепрем'єр-міністр Резніков подав у відставку за власним бажанням 1 листопада.

Як відомо, Резніков може стати новим міністром оборони. А його місце в Кабміні тоді може зайняти нардеп-"слуга" Ірина Верещук.



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