Рада проголосувала за відставку віцепрем'єра Резнікова
Верховна Рада ухвалила рішення про відставку віцепрем'єр-міністра - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Нардепи ухвалила рішення про відставку віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова.
За проголосували 329 депутатів.
Довідка: Резніков був віцепрем'єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 березня 2020. Також він є членом РНБО з 19 березня 2020, а також першим заступником голови делегації для участі у Тристоронній контактній групі.
- Віцепрем'єр-міністр Резніков подав у відставку за власним бажанням 1 листопада.
- Як відомо, Резніков може стати новим міністром оборони. А його місце в Кабміні тоді може зайняти нардеп-"слуга" Ірина Верещук.
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