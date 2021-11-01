Віцепрем'єр-міністр Резніков подав у відставку
Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков написав заяву про звільнення з посади
Про це повідомив у Telegram представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
"Член уряду - віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням в якій також подякував за довіру", - зауважив він.
- Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Резніков може стати новим міністром оборони. А його місце в Кабміні тоді може зайняти нардеп-"слуга" Ірина Верещук.
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