Віцепрем'єр-міністр Резніков подав у відставку

Про це повідомив у Telegram представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"Член уряду - віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням в якій також подякував за довіру", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Резніков може стати новим міністром оборони. А його місце в Кабміні тоді може зайняти нардеп-"слуга" Ірина Верещук.

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