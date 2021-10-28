Смертельна ДТП у Харкові: батьків підозрюваного можуть притягнути до відповідальності

Про це під час брифінгу заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає Еспресо.TV.

Він зазначив, що атвомобіль був придбаний батьками та використовувалась без їхнього невтручання.

"Йому на момент вчиенння ДТП 16 років. Особа не може в такому віці керувати автомобілем. Батьки повинні були розуміти, але допускати", - наголосив Чубенко.



Читайте також. Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій-винуватець раніше стріляв у людей і "посилав" поліцейських, його затримано

Він зауважив, що буде надана юридична оцінка діям батьків.

"Це можливо як в адміністравному напрямі - складення протоколу на батьків за невиконнаня батьківських обов'язків. Або в рамках кримінального провадження, бо дії спричинили до таких тяжких наслідків, смерті людей", - додав речник прокуратури.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Харкові авто Infiniti на шаленій швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.

28 жовтня суд заарештував 16-річного водія Infiniti Миколу Харківського, який ввечері 26 жовтня спричинив у Харкові смертельну ДТП.

Наразі батьків підозрюваного допитали.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb