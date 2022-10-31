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OPINION

Спочатку сирійські найманці, тепер афганські "командос"

Борислав Береза
31 жовтня, 2022 понедiлок
16:06
Погляд Борислав Береза

Як управляти цими військами, координувати їх дії і хто ними командуватиме? Всі російські офіцери говорять на пушту чи дарі? Сумніваюсь

У коментарях постійно запитують про афганські "командос", яких погрожує найняти Кремль. Ваше питання про те, наскільки це реально, мотивувало мене написати цю замітку. Почнемо з того, що це чергове інформаційне вкидання з боку Кремля. Нагадаю тим, хто забув, що навесні Кремль обіцяв, що на фронті з'явиться 15 тисяч сирійських найманців. Потім Кремль почав розпускати чутки, що 100 тисяч військових із КНДР готові прибути для участі у бойових діях проти України. І де ці безстрашні бійці Кім Чен Ина? Там же, де і 15 тисяч сирійських "тигрів" Асада. Усі вони перебувають у фейках Кремля та у вологих фантазіях російських пропагандонів.

Мабуть, багато хто забув, як афганська армія втекла від талібів, хоча була озброєна всією сучасною важкою зброєю, мала авіацію і була в кілька разів більшою за тих же талібів. Це мабуть все, що потрібно знати про афганські "командос"

Така сама ситуація і з афганськими "командос". Чому в лапках? Тому що цих командос насправді немає. Мабуть, багато хто забув, як афганська армія втекла від талібів, хоча була озброєна всією сучасною важкою зброєю, мала авіацію і була в кілька разів більшою за ті самі таліби. Це, мабуть, все, що потрібно знати про афганські "командос". Але я дещо додам.

Привезти 15-20 тисяч військових з Афганістану можна. Хоча це дуже дорого. Але як їх забезпечувати, якщо Кремль навіть не може нормально забезпечити своїх мобілізованих. Скільки часу потрібно на їхнє навчання і щоб вони навчилися ефективно користуватися російською військовою технікою? А зарплатні? У найманця вона більша, ніж у військового РФ, але і з цим зараз у Росії помітні напруження. Вони це навіть не приховують.

А тепер найцікавіше. Як управляти цими військами, координувати їх дії і хто ними командуватиме? Всі російські офіцери говорять на пушту чи дарі? Сумніваюсь

А тепер найцікавіше. Як управляти цими військами, координувати їх дії й хто ними командуватиме? Всі російські офіцери говорять на пушту чи дарі? Сумніваюсь. І не вірю, що афганці масово говорять російською. Чи їм даватимуть команди у стилі "Гойда!"? Ну, це ще управління. А коли вони побіжать зі зброєю в руках від HIMARS, М777, М109 та високо мотивованих воїнів ЗСУ, то що робитиме російське командування? Перевозити назад та витрачати на це величезні гроші? А афганці втечуть від ЗСУ ще швидше, ніж тікали від талібів. Це гарантовано.

Я не став заглиблюватися в це питання, але сподіваюся, що вам уже зрозуміло, що історія з афганськими "командосами" це скоріше не реальність, а ІПСО та млява спроба мотивувати російських військових. Бо серед росіян настрої панічні, і вони не розуміють, за що кладуть життя та здоров'я в Україні. Тому їм обіцяють таку допомогу. А за фактом буде все, як у пісні Бориса Гребенщикова:

"Шкода, підмога не прийшла,

Підкріплення не надіслали,

Нас залишилося лише два,

Нас з тобою н @ ебалі ".

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, екснародний депутат України

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