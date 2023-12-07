Сніг, дощ і помірний вітер: прогноз погоди в Україні на 8 грудня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 8 грудня, на території України очікується сніг, подекуди дощ та помірний вітер. Температура коливатиметься у межах +12...-5 °C
Про це пише синоптик Наталка Діденко.
"8 грудня в багатьох областях України очікується сніг, і навіть помірний. Через мінусову температуру повітря картинка буде по-справжньому зимовою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протягом дня очікується близько -2...-5 °C, ближче до центру буде 0 °C, тому сніг може переходити у мокрий сніг. А на півдні буде традиційно тепліше +1...+4 °C, в Криму подекуди навіть до +10...+12 °C. Тому там прогнозується дощ.
Крім цього, в Україні очікується помірний вітер, на сході та півдні можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
Фото: Наталка Діденко
У Києві буде хмарно
У столиці України у п'ятницю, 8 грудня, йтиме сніг. Уночі температура повітря опуститься до -4 °C, вдень -2 °C.
Також очікується рвучкий вітер і хмарне небо.
- Напередодні синоптик повідомила, що новий тиждень в Україні почнеться з традиційної зимової погоди. У понеділок, 4 грудня, по всій території країни посилився нічний мороз, проте опади не очікуються.
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