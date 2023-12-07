Сніг, дощ і помірний вітер: прогноз погоди в Україні на 8 грудня від Наталки Діденко

Про це пише синоптик Наталка Діденко.

"8 грудня в багатьох областях України очікується сніг, і навіть помірний. Через мінусову температуру повітря картинка буде по-справжньому зимовою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом дня очікується близько -2...-5 °C, ближче до центру буде 0 °C, тому сніг може переходити у мокрий сніг. А на півдні буде традиційно тепліше +1...+4 °C, в Криму подекуди навіть до +10...+12 °C. Тому там прогнозується дощ.

Крім цього, в Україні очікується помірний вітер, на сході та півдні можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Фото: Наталка Діденко

У Києві буде хмарно

У столиці України у п'ятницю, 8 грудня, йтиме сніг. Уночі температура повітря опуститься до -4 °C, вдень -2 °C.

Також очікується рвучкий вітер і хмарне небо.