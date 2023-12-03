Морозно, сухо і слизько: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 4 грудня
Новий тиждень в Україні почнеться з традиційної зимової погоди. У понеділок, 4 грудня, по всій території країни посилиться нічний мороз, проте опади не очікуються
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що тиждень розпочнеться антициклоном. Це означає прояснення, особливо нічні, які сприятимуть вихолодженню повітря.
Тож найближчої ночі мороз зміцніє, температура опуститься до -5...-10 °C, на півночі та заході місцями до -12...-14 °C.
Протягом дня 4 грудня в Україні очікується -4...+1 °C, а на півдні +2...+6 °C. Водночас опади у всіх областях малоймовірні.
У Києві понеділок очікується сухим і морозним. Вночі температура триматиметься на рівні -5...-8 °C, вдень пануватимуть -1...-3 °C. На дорогах буде слизько.
- Водночас на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах 3 грудня температура повітря опустилася до 9° морозу. На вершині сніг, видимість обмежена.
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