Морозно, сухо і слизько: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 4 грудня

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що тиждень розпочнеться антициклоном. Це означає прояснення, особливо нічні, які сприятимуть вихолодженню повітря.

Тож найближчої ночі мороз зміцніє, температура опуститься до -5...-10 °C, на півночі та заході місцями до -12...-14 °C.

Протягом дня 4 грудня в Україні очікується -4...+1 °C, а на півдні +2...+6 °C. Водночас опади у всіх областях малоймовірні.

У Києві понеділок очікується сухим і морозним. Вночі температура триматиметься на рівні -5...-8 °C, вдень пануватимуть -1...-3 °C. На дорогах буде слизько.