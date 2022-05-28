Сьогодні Азербайджан відзначає день незалежності. До Баку прилетів Ердоган

Про це повідомляє Report.az.

"Минуло 104 роки з дня створення 28 травня 1918 року першої світської, демократичної держави на мусульманському Сході - Азербайджанської Демократичної Республіки", - наголошується в повідомленні.

1917 року внаслідок Лютневої революції у Санкт-Петерзбурзі було скинуто імператора Миколу II. У країні почався національний рух народів, пригноблених царизмом. 28 травня 1918 року було створено Азербайджанську Демократичну Республіку (1918-1920).

"Азербайджанська Демократична Республіка, основу якої заклав Мамед Емін Расулзаде, була прикладом першої в тюркському та в ісламському світі парламентської республіки та першої демократичної, правової та світської держави", - розповідає Report.az.

Підтримати азербайджанський народ на запрошення президента країни Ільхама Алієва прибув турецький лідер Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє інформагентство Anadolu.

Ердогана супроводжують його дружина Еміне Ердоган, очільник МЗС Мевлют Чавушоглу, міністр національної освіти Махмут Озер, міністр сільського та лісового господарства Вахіт Кірішчі, міністр транспорту та інфраструктури Аділь Караїсмаїлоглу, а також ціла низка турецьких чиновників та політиків.

Довідка

104 роки тому першим керівником тимчасового уряду Азербайджану був Фаталі Хан Хойський. Після 10-денної праці у Тбілісі Національну Раду було переведено до Гянджи. Лише у вересні 1918 року після очищення Баку під керівництвом турецької армії від дашнаксько-російських сил національний уряд переїхав із Гянджі до Баку.

За недовге існування незалежна Азербайджанська Республіка досягла великих успіхів та перемог. Вперше було визнано виборче право жінок, забезпечено рівність між чоловіками та жінками, створено національну армію, національну валюту, національний банк, налагоджено міжнародні зв'язки, забезпечено офіційне визнання незалежності Азербайджану міжнародною громадськістю, забезпечено територіальну цілісність Азербайджану, проведено економічні реформи.

Першим, хто офіційно визнав Азербайджанську Демократичну Республіку, була імперія Османів (4 червня 1918 року).

9 листопада 1918 року на пропозицію Расулзаде було прийнято триколірний прапор Азербайджанської Демократичної Республіки. До цього прапор АДР був червоним.

У напруженій та складній суспільно-політичній обстановці АДР проіснувала лише 23 місяці.

Незалежна Азербайджанська Республіка була окупована більшовиками. Радянська Росія примусово ввела Азербайджан до свого складу. Незважаючи на це, після розпаду СРСР 1991 року Азербайджан знову оголосив свою незалежність.

При цьому день незалежності з 1991 по 2021 рік іменувався днем республіки. На пленарному засіданні парламенту Азербайджану 15 жовтня 2021 року було ухвалено новий закон "Про день незалежності". Того ж дня закон "Про день незалежності" був затверджений президентом Алієвим.

Після затвердження закону найменування 28 травня День Республіки було змінено на День незалежності.

День незалежності Азербайджану є неробочим днем та щорічно відзначається як свято.

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